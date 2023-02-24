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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 23 лютого.

Завершилася 365 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Борис Джонсон знову підтвердив намір стати Генсеком НАТО. Про це він повідомив під час інтерв‘ю в етері телемарафону.

- Суд арештував майно Оксани Марченко на понад ₴5 млрд.

- З початку повномасштабного вторгнення окупанти завдали по Україні майже 5000 ракетних, 3500 авіаційних та близько 1000 ударів із застосуванням БпЛА.

- Іспанія спробує поставити "найближчими тижнями або місяцями" 10 танків Leopard 2А4 Україні.

- Австралія передасть Україні безпілотники на $33 млн.

- Країни G7 підвищили економічну підтримку України до $39 мільярдів на 2023 рік.

- Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію, якою росію закликають зупинити бойові дії та вивести свої війська з України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Основні зусилля російська федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається.

Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. Як наслідок — втрачає техніку: наші захисники знищили російські БПЛА типу “Мерлін” та “Зала”.

Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних ударів, один з яких — по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти міст Берислав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Значна загроза завдання подальших ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги!

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Водолаги, Басівка і Майське Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Гранова, Красного, Мороховця, Зеленого, Вільчі, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворічної та Западного.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Червонопопівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво та Білогорівка на Луганщині; Григорівка, Спірне, Берестове, Роздолівка та Федорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Сакко-Ванцетті Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдав удару силами армійської авіації в районі Васюківки.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки – успіху не мав. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них — Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них — Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець — Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Качкарівка, Козацьке, Львове, Іванівка, Микілське, Молодіжне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка та Дніпровське Херсонської області. А загалом райони 25 населених пунктів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Донецьку, в ніч з 21 на 22 лютого відзначено прибуття до травматологічного центру 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

В Мелітополі Запорізької області, у місцевій школі, для дітей з усього міста начебто на “добровільній основі” планується прийняття присяги “юнармійців”. Також, на базі вказаного навчального закладу планується сформувати так званий “всєросійський корпус спасатєлєй”.

Окупанти спричиняючи гуманітарну кризу в окупованому Маріуполі, схиляють місцеве населення за продовольчі пайки залучатися до обладнання позицій навколо цього міста. Оплата зазначеної трудової діяльності не визначена. Більшість осіб отримують лише продовольчі набори.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт ворога.

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Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні засідання Ставки. Розширений формат, детальні доповіді. Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов і Наєв. Ситуація за основними напрямками.

Схід – дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти.

Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту.

Одеса й Чорноморський простір – ситуацію контролюємо.

Північ – усі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось.

Була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення й щодо нашої протидії.

Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. І я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал.

Протягом вечора отримую детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні. Там унаслідок чергового російського удару пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей! Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо.

Слава нашим воїнам! Слава кожному і кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, хто нам допомагає! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!