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Серб грав за український клуб декілька років тому.

Колишній півзахисник київського Динамо Радослав Петрович став новим футболістом казахстанського Ордбаси.

Футболіст приєднався до клубу на правах вільного агента з Реалу Сарагоси після завершення співпраці з іспанським клубом.

Контракт з Петровичем розрахований на один рік — до грудня 2023 року.

Нагадаємо, що 33-річний серб захищав кольори київського Динамо з літа 2015 по літо 2016 року. Після він за 1 мільйон євро перейшов до португальського Спортинга.

Окрім Петровича Ордбаси також підписали уродженця Луганська Сергія Малого, який виступає на позиції центрального захисника. Проте він вже давно має казахстанський паспорт та заграний за збірну Казахстану.