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Клуб підсилився 23-річним українцем.

Воротар Колоса Євгеній Кучеренко, який також виступав за молодіжну збірну України, перебрався у чемпіонат Грузії.

Як повідомляє Transfermarkt, 23-річний кіпер підписав контракт з Ділою Горі. Термін угоди з українцем залишається невідомий.

До останнього часу Кучеренко грав в Аксу з Казахстану на правах оренди. Також він виступав за молодіжну команду Шахтаря та Поділля Хмельницький.

Новий сезон у чемпіонату Грузії Діла розпочинає сьогодні, 25 лютого, матчем проти Динамо з міста Тбілісі. Командою керує відомий українським вболівальникам Андрій Демченко.

До останнього часу кольори Діли захищав український форвард Юрій Батюшин, але у зимове трансферне вікно він перейшов до Нефтчи Фергана.