Клуб підсилився 23-річним українцем.
Євгеній Кучеренко, Аксу
25 лютого 2023, 18:59
Воротар Колоса Євгеній Кучеренко, який також виступав за молодіжну збірну України, перебрався у чемпіонат Грузії.
Як повідомляє Transfermarkt, 23-річний кіпер підписав контракт з Ділою Горі. Термін угоди з українцем залишається невідомий.
До останнього часу Кучеренко грав в Аксу з Казахстану на правах оренди. Також він виступав за молодіжну команду Шахтаря та Поділля Хмельницький.
Новий сезон у чемпіонату Грузії Діла розпочинає сьогодні, 25 лютого, матчем проти Динамо з міста Тбілісі. Командою керує відомий українським вболівальникам Андрій Демченко.
До останнього часу кольори Діли захищав український форвард Юрій Батюшин, але у зимове трансферне вікно він перейшов до Нефтчи Фергана.