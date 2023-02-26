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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 лютого.

Завершилася 367 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:





Серед новин:

- На Аскольдовій могилі, у Києві, встановили та освятили пам'ятну дошку Герою України матросу Віталію Скакуну. Він, ціною власного життя, 24 лютого минулого року підірвав міст, чим значно уповільнив просування ворога та дозволив побратимам організувати оборону;

- Литовці зібрали 14 мільйонів євро на радари для ППО України;

- Папі Римському Франциску подарували браслет з Азовсталі, пачку солі з окупованого росіянами Соледару і список полонених для допомоги з обміном;

- Стало відомо, що Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 і Мі-17 протягом наступного місяця;

- За повідомленням The Guardian, США намагаються залучити на свій бік нейтральних щодо війни в Україні членів ООН;

- Президент США Джо Байден заявив, що Штати залишають Україні самій вирішувати, на чому закінчувати війну з росією;

- Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС ухвалив 10-й пакет санкції проти росії. 121 особу занесено до чорних списків;

- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму для українських військових пілотів;

- Допомагати Україні продовжує й Австралія. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Австралійські Сили Оборони надають військову допомогу Україні, включно з артилерією, транспортними засобами та протитанковою зброєю. Інструктори операції "Куду" 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських Сили Оборони також проводять важливу підготовку особового складу ЗС України у Великій Британії. Австралійські Сили Оборони також підтримали доставку медичних товарів і нелетальної допомоги від австралійської громади;

- За повідомлення Міністерства енергетики, в Україні може не бути відключень електроенергії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 5 авіаційних ударів. Здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти та мирне населення. Існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Ним обстріляно райони населених пунктів Стукалівка, Павлівка, Гиріне і Катеринівка Сумської області, а також Стариця, Вовчанськ, Огірцеве та Бологівка Харківської області. В районах Ветеренарного та Рубіжного окупанти завдали авіаударів.



На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка, Невське, Білогорівка, Спірне, Федорівка, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема, Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині. Біля Гряниківки та Спірного зафіксовано ворожі авіаційні удари.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних спроб поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них — Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка – успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема, Авдіївки, Водяного, Гострого, Георгіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 12 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я та Кам’янська Запорізької області; Марганець та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новоберислав Херсонської області та місто Херсон.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян.

Усі підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством. В зв’язку з цим, анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Кожен успіх наших дипломатів, кожна зовнішньополітична можливість нашої держави, кожен прояв світової уваги до українців – базуються на незламності народу України, незламності наших воїнів. На тому, що Україна – міцна і постійно міцнішає. Світ любить сильних. І допомагає сміливим.

Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу. Які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі і болісні бої. Я дякую кожному нашому воїну, всім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і за потужний результат на сході.

Слава кожному і кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, хто допомагає захищати Україну від російської агресії!

Слава Україні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!