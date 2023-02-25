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Португалець не помітив суперника.

У рамках 18 раунду чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср у гостях не залишив шансів Дхамку — 0:3.

На 18 хвилині гості заробили пенальті, яке реалізував Кріштіану Роналду. На 23 рахунок вже став 0:2. Роналду вивели на ударну позицію, і він відправив м'яч у під ліву стійку.

А на 44 суперзірка Ан-Насра оформив хет-трик. Йому скинули під удар біля воріт, і він не залишив шансів голкіперу.

Відзначимо, що у 6 матчах за новий клуб в усіх змаганнях на рахунку Роналду 8 голів та дві гольові передачі.

Відео голів та огляд матчу: