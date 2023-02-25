Португалець не помітив суперника.
Кріштіану Роналду, Ан-Наср
25 лютого 2023, 21:40
У рамках 18 раунду чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср у гостях не залишив шансів Дхамку — 0:3.
На 18 хвилині гості заробили пенальті, яке реалізував Кріштіану Роналду. На 23 рахунок вже став 0:2. Роналду вивели на ударну позицію, і він відправив м'яч у під ліву стійку.
А на 44 суперзірка Ан-Насра оформив хет-трик. Йому скинули під удар біля воріт, і він не залишив шансів голкіперу.
Відзначимо, що у 6 матчах за новий клуб в усіх змаганнях на рахунку Роналду 8 голів та дві гольові передачі.
Відео голів та огляд матчу: