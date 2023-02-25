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Один з найкращих бомбардирів Аль-Айна став антигероєм.

У рамках матчу за Суперкубок Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Айн з мінімальним рахунком програв Аль-Шарджи.

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров випустив Андрія Ярмоленко з перших хвилин. Проте українець матч до кінця не дограв. На 31 хвилині він отримав травму та був замінений.

Хоча ще до того, як тренер провів заміну, Аль-Айн пропустив. І це був автогол, який на свій рахунок записав головний бомбардир команди Коджо Лаба.

Таким чином саме гравці Аль-Шарджи підняли над головою трофей.