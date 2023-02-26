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Український форвард заробив пенальті, вийшовши на заміну.

Брюгге у матчі 27 туру чемпіонату Бельгії на своєму полі впевнено обіграв Гент із рахунком 2:0.

У складі господарів поля результативними ударами відзначилися Бйорн Маєр та Ганс Ванакен, який реалізував пенальті, який заробив український форвард Роман Яремчук.

Українець з'явився на полі на 85 хвилині зустрічі.

Після 27 турів Брюгге набрав 46 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, а у Гента — 42 бали та п'ятий рядок.