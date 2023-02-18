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Пол Окон розповів, чому Роман Яремчук не може заграти в клубі.

Помічник колишнього головного тренера Брюгге Пол Окон прокоментував невдалий стартовий період українського форварда Романа Яремчука у бельгійському клубі.

"Ситуація з Романом дуже проста. Умовно кажучи, він був не на висоті, коли прийшов з Бенфіки. Він не був готовий навіть до двадцяти хвилин інтенсивного футболу найвищого рівня. Усі дані підтверджували це.

У той самий час Хутгла добре справлявся з функціями нападника. Тоді не варто було виводити його зі складу заради форварда, який, можливо, коштує 16 мільйонів євро, але не у формі.

В тому, що Яремчук не грав, не було провини Карла Хуфкенса – ми прийняли рішення, і я можу його обґрунтувати. Можливо, Карл був би ідіотом, якби Яремчук зараз грав та забивав", - наводить слова Окона Voetbal Nieuws.

Нинішнього сезону Яремчук провів 19 матчів, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.