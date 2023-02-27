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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 26 лютого.

Завершилася 368 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський звільнив Едуарда Москальова з посади командувача об’єднаних сил.

- Саудівська Аравія надасть Україні пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, в який включено нафтопродукти на 300 мільйонів доларів — голова ОП Єрмак.

- Українські військові у неділю збили російський літак в районі Авдіївки — Зеленський у вечірньому зверненні.

- Ілон Маск назвав Революцію гідності "переворотом" — в Офісі президента порадили йому не читати російських газет.

- Уряд Німеччини заперечує повідомлення про те, що Берлін разом з Францією та Британією пропонують Україні оборонний пакт в обмін на початок переговорів з РФ — Tagesschau.

- На військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі у неділю вранці лунали вибухи, є інформація про пошкоджений російський літак.

- Повернувши Крим ми відновимо мир — Зеленський у День спротиву російській окупації Криму.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Попівка, Стукалівка, Павлівка і Гиріне на Сумщині, а також Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огірцеве та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли неподалік Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Провів без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 22 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк на Донеччині. Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Невельське, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар – успіху не мав. Вогневого впливу зазнали, зокрема, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Нетайлове, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Продовжує артилерійські обстріли районів населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, від ворожого вогню постраждали Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антонівка та Кізомис на Херсонщині, а також Матросівка Миколаївської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей.

Підписав три укази для реалізації рішень РНБО. Проти тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей.

Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!