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Досвідчений фахівець знайшов собі нове місце роботи.

Федерація футболу Південної Кореї офіційно оголосила про підписання контракту з Юргеном Клінсманном.

58-річний фахівець підписав контракт до 2026 року — до чемпіонату світу. На цій посаді він змінив Паулу Бенту.

Німецький тренер до лютого 2020 року тренував берлінську Герту — це його останнє місце роботи.

Також він встиг попрацювати зі збірною США, збірною Німечиини, в мюнхенській Баварії та Торонто.