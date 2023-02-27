Досвідчений фахівець знайшов собі нове місце роботи.
Юрген Клінсманн, Getty Images
27 лютого 2023, 13:26
Федерація футболу Південної Кореї офіційно оголосила про підписання контракту з Юргеном Клінсманном.
58-річний фахівець підписав контракт до 2026 року — до чемпіонату світу. На цій посаді він змінив Паулу Бенту.
Німецький тренер до лютого 2020 року тренував берлінську Герту — це його останнє місце роботи.
Також він встиг попрацювати зі збірною США, збірною Німечиини, в мюнхенській Баварії та Торонто.