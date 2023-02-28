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Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 28 лютого 2023, 16:00.

В рамках 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА Рух U-19 мінімально поступився одноліткам з Мілану та залишив турнір.

Автором єдиного гола у цьому протистоянні на 85-й хвилині став Дзеролі, який і став фатальним для львівського колективу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан U-19 — Рух U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА-2022/23:



Мілан U-19 (Італія) — Рух U-19 (Україна) 1:0

Гол: Дзеролі, 85.