Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 28 лютого 2023, 16:00.
Рух Львів U-19, facebook.com/ruhlviv
28 лютого 2023, 18:45
В рамках 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА Рух U-19 мінімально поступився одноліткам з Мілану та залишив турнір.
Автором єдиного гола у цьому протистоянні на 85-й хвилині став Дзеролі, який і став фатальним для львівського колективу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан U-19 — Рух U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА-2022/23:
Мілан U-19 (Італія) — Рух U-19 (Україна) 1:0
Гол: Дзеролі, 85.