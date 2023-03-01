Українець допоміг своїй команді у важливому поєдинку.
Роман Безус, Омонія
01 березня 2023, 21:54
У рамках чвертьфінального матчу Кубку Кіпру Омонія у гостях зустрічалась з АПОЕЛом.
Українець Артем Бєсєдін вийшов на гру у стартовому складі, а півзахисник Роман Безус — залишився у запасі.
Зважаючи на результат першого матчу, а Омонія програла з рахунком 1:2, команді потрібно було вигравати мінімум 2:0.
На 12 хвилині Карім Ансаріфард рахунок відкрив. А на 90+7, Роман Безус, який вийшов на заміну, забив другий гол.
Таким чином його забитий м'яч допоміг команді пройти у півфінал Кубку Кіпру.
АПОЕЛ — Омонія 0:2
Голи: Ансаріфард, 12, Безус, 90+7