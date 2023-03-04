До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 3 березня.
Воїни ЗСУ, Getty Images
04 березня 2023, 01:00
Завершилася 373 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- Україна отримала лише шосту частину обіцяних 155-мм снарядів, – глава МЗС Естонії.
- Адміністрація Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, що включає:
– боєприпаси для HIMARS;
– 155-мм артилерійські снаряди;
– 105-мм артилерійські снаряди;
– 25-мм боєприпаси;
- броньовані мостоукладальні машини;
- підривне спорядження.
- ЄС оголосив про надання Україні 5700 сонячних панелей, – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- У Польщі анонсували нові процедури транзиту українського зерна через країну, – віцепрем'єр-міністр Польщі.
- Зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку "Схід" знищено російський винищувач Су-34, – командування Повітряних сил ЗСУ.
- Верхня палата парламенту Німеччини – Бундесрат, ухвалив резолюцію на підтримку України, – узгоджений документ.
Документ вимагає від РФ виведення військ із усієї території України та притягнення російського керівництва й військових за злочини. Крім того, буденсрат підтримує збільшення допомги Україні та її членства ЄС.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Загроза завдання ворогом ракетних ударів є значною по всій території України.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Заріччя, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Атинське, Іскрисківщина, Кіндратівка, Миропільське, Попівка Сумської області та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка — Донецької.
На Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.
На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує безуспішно атакувати позиції наших військ. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них — Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу окупантів зазнали понад 45 населених пунктів. Зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.
Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.
Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 — типу «Суперкам», 2 – «Орлан» та 4 – «Ланцет»).
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.
Окрім того, українські воїни минулої доби ліквідували 765 російських окупантів, знищили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 4 реактивних системи залпового вогню та 17 автомобілів.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію. І тому світ має чіткий моральний обов’язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу.
Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде.
І я дякую всім партнерам України – кожному лідеру, кожному політику, кожному громадському діячеві держав, що допомагають, – за розуміння тієї ціни, яку сплачує Український народ за свободу свою і всіх європейців.
Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Дякую кожному і кожній, хто наближає перемогу нашого народу та історичні вироки організаторам і виконавцям російської агресії! Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав своє життя за Україну і за порятунок наших людей! Слава Україні!".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!