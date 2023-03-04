Окрім того, українські воїни минулої доби ліквідували 765 російських окупантів, знищили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 4 реактивних системи залпового вогню та 17 автомобілів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію. І тому світ має чіткий моральний обов’язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу.

Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде.

І я дякую всім партнерам України – кожному лідеру, кожному політику, кожному громадському діячеві держав, що допомагають, – за розуміння тієї ціни, яку сплачує Український народ за свободу свою і всіх європейців.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Дякую кожному і кожній, хто наближає перемогу нашого народу та історичні вироки організаторам і виконавцям російської агресії! Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав своє життя за Україну і за порятунок наших людей! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!