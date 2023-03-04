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Сайт дістався ювілейної позначки — далі рухаємося до 1 000 000.

Football.ua вже довгий час є лідером спортивного сегмента української журналістики. Сьогодні наш сайт опублікував 500 000 новину!

З 2006 року ми освітлюємо футбольні події на нашому ресурсі. Разом ми бачили паненку Мілевського на чемпіонаті світу, тріумф Шахтаря в Кубку УЄФА, чемпіонат Європи 2012 року на полях українських стадіонів, фінал Ліги чемпіонів в Києві й багато іншого.

Дякуємо всім, хто читає новини та матеріали на нашому сайті вже багато років, та тим, хто лише нещодавно приєднався до нашої родини.

Сподіваємося, що вже незабаром зможемо написати новину, що Таврія та Маріуполь заявились на чемпіонат України, гімн Ліги чемпіонів повернувся на Донбас Арену, а збірна України перевершила досягнення чемпіонату світу 2006 року.

Залишайтеся з нами, буде цікаво, наша наступна мета — 1 000 000!