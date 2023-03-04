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Український форвард не грав із середини листопада минулого року.

У рамках 28-го туру чемпіонату Шотландії Хіберніан вирушив у гості до Лівнгстона, де здобув впевнену перемогу з рахунком 4:1.

У цьому протистоянні своє повернення на футбольне поле здійснив молодий український нападник Хіберніана Микола Кухаревич, який не грав із 12 листопада минулого року через травму.

Своє повернення 21-річний українець одразу відзначив забитим м'ячем. Вийшовши на заміну на 68-й хвилині, Кухаревич записав на свій рахунок гол у компенсований до другого тайму час, який і поставив крапку у цій зустрічі.

Цього сезону Микола Кухаревич провів за Хіберніан 11 матчів, у яких він забив чотири голи і віддав одну результативну передачу.