Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 березня.

Завершилася 374 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Росія не взяла під контроль місто Бахмут на Донеччині, масового відведення звідти українських військ не відбувається.

- Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики Незважаючи на руйнування, українські енергетики змогли зберегти енергосистему цілісною, "колапсу, на який так сподівався ворог, не трапилось".

- Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла – посол.

- Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму, що містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції.

- Концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні Завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу "Panther" на рік. Керівник компанії Армін Паппергер сподівається на рішення "протягом наступних двох місяців".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Медведівка Чернігівської області; Собки, Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Павлівка і Рясне на Сумщині та райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них — Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне і Веселе — Донецької. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це — Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Сіверськ, Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів. Серед них — Веселе, Бердичі, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне положення, створити умови для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів, зокрема, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області та Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Чарівного та Кам’янського Запорізької області; Очакова на Миколаївщині та Берислава, Томариного, Козацького, Білозерки, Дніпровського і Херсона. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані «добровільні дружини». Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань цих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть іще змістовнішою, ніж минулого року. Завдання – максимально активно готувати все для членства нашої держави в Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії. І я дякую пані Роберті Мецолі, усім нашим друзям у Європі, тим, хто допомагає Україні на шляху інтеграції.



Дякую всім, хто допомагає зміцнювати безпеку України й посилювати наших воїнів! Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну, хто захищає наш кордон і хто утверджує справедливість для України своєю влучністю на полі бою – хто відповідає окупанту активним вогнем на терор. Уранці сьогодні був на зв’язку з командувачами: фронт – це перший пріоритет.



Особливо відзначу бійців, які захищають Бахмут. Зокрема, воїнів 56-ї окремої мотопіхотної бригади, 67-ї та 93-ї окремих механізованих бригад і 77-ї окремої аеромобільної бригади. Дякую вам, хлопці".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!