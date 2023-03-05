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На жаль, українці не допомогли команді, проте їх заміни вплинули на гру.

У рамках 26 раунду чемпіонату Кіпру Омонія у гостях зустрічалась з командою з нижньої половини таблиці — Карміотіссою.

У стартовому складі на гру вийшли два українці — Роман Безус та Артем Бєсєдін. І мотивація зіграти саме проти цього суперника в них була подвійна. Справа у тому, що Карміотіссу тренує представник країни-агресора кєржаков.

Українці зіграли 66 хвилин, залишаючи поле при рахунку 1:0 на користь господарів. Проте вже після Омонія відігралась та вирвала перемогу.

На 77 хвилині Ансаріфард зрівняв рахунок, а на 90+2 хвилині Юсте вирвав перемогу — 1:2.

Карміотісса — Омонія 1:2

Голи: Кальцас, 63 — Ансаріфард, 77, Юсте, 902