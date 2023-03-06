Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 5 березня.

Завершилася 375 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Шольц заявив, що Захід готовий розглянути гарантії безпеки для України, але "у мирні часи, що прийдуть".

- Сили оборони мають можливість доставляти до Бахмута боєприпаси, продукти й медикаменти, а також забирати поранених — речник Східного угруповання ЗСУ Череватий.

- Генштаб ЗСУ заявляє про ймовірний конфлікт у вищому військовому керівництві РФ через значні втрати окупантів та відсутність досягнень на фронті.

- Путін має вивести війська, це основа для переговорів — Шольц.

- Для захисту від нових плануючих бомб УПАБ-1500В вагою 1,5 т, які Росія почала застосовувати проти Україні, потрібні сучасні винищувачі та більше систем Patriot — речник Повітряних сил Ігнат.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог обстріляв населені пункти Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 35 населених пунктів Харківської області. Серед них – Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ та Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них — Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Марїнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 30 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівки, Очеретиного, Бердичів, Водяного, Первомайського, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 40 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Ольгівка, Львове, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

В місті Нова Каховка Херсонської області, окупанти використовують цивільне населення в якості “живого щита”. Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Цей тиждень – черговий тиждень, коли наші воїни та кожен і кожна, хто допомагає захищати державу, зробили українську перемогу ще ближчою. Відбивали штурми, знищували окупанта, підривали ворожі позиції і логістику, берегли наші кордони і міста. Я дякую кожному і кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, чиє життя дає порятунок життя України!

Особливо відзначу і сьогодні за хоробрість, міцність та незламність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна і важка. 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», 77-ма окрема аеромобільна бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада, 5-й окремий штурмовий полк. А ще наші нацгвардійці, прикордонники. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії. Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони і зведені загони «Дозор», «Волинь», «Чернігів». Дякую, хлопці! Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам, які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках.

Дякую і кожному волонтеру, який допомагає нашим хлопцям зберігати стійкість! Дякую всім нашим лікарям, медичним сестричкам, які рятують життя і здоров’я наших бійців".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!