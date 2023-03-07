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Молодому футболісту був лише 21 рік.

Захисник Расінга Абіджана Сілла Мустафа помер минулої неділі після того, як раніше знепритомнів на полі під час матчу чемпіонату Кот-д'Івуару проти Сола. Про це повідомляє прес-служба клубу.

21-річному івуарійцю стало погано під час матчу на стадіоні Роберта Шампро в Абіджані. Суперники першими побачили як непритомний футболіст звалився на полі, після чого негайно покликали на допомогу.

Пізніше стало відомо, що футболіст помер дорогою до лікарні.

Сілла виступав за Расінг із вересня минулого року.