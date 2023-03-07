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Підопічні Юрія Мороза боротимуться з командами Італії, Ірландії та Кіпру.

Сьогодні, 7 березня, збірна України U-17 матчем з однолітками з Кіпру розпочне виступ в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023.

32 команди поділені на вісім груп, на кону — 15 путівок до фінальної стадії, матчі якої відбудуться в період із 17 травня до 2 червня в Угорщині.

До фінального турніру вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар.

На цей збір наставником було запрошено 20 футболістів:

Воротарі: Маркіян Бакус (Рух Львів), В'ячеслав Суркіс (Зоря Луганськ).

Захисники: Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (усі — Зоря Луганськ), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Данило Гаража (Дніпро-1 Дніпро), Артур Бакай (Зальцбург, Австрія).

Півзахисники: Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Данило Хан (Дніпро-1 Дніпро), Геннадій Синчак (Металіст Харків), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Кирило Осипенко, Давид Білий, Данило Іщенко, Владислав Калин (усі — Зоря Луганськ).

Нападники: Кирило Пашко, Матвій Пономаренко (обидва — Зоря Луганськ), Данило Кайдалов (Металіст Харків), Владислав Руснак (Сієна, Італія).

Календар

07.03.2023

Італія — Ірландія (15:00)

Кіпр — Україна (18:00)

10.03.2023

Італія — Кіпр (15:00)

Україна — Ірландія (15:00)

13.03.2023

Україна — Італія (15:00)

Ірландія — Кіпр (15:00)

Євро-2023 (U-17). Еліт-раунд відбору

Група 1: Сербія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, білорусь.

Група 2: Чорногорія, Уельс, Шотландія, Ісландія.

Група 3: Нідерланди, Англія, Данія, Північна Ірландія.

Група 4: Іспанія, Німеччина, Туреччина, Фінляндія.

Група 5: Португалія, Чехія, Польща, Словаччина.

Група 6: Італія, Україна, Кіпр, Ірландія.

Група 7: Бельгія, Норвегія, Хорватія, Словенія.

Група 8: Франція, Швейцарія, Латвія, Албанія.

У кваліфікаційному раунді Євро-2023 (U-17) юнацька збірна України посіла перше місце у своїй групі, випередивши команди Азербайджану (5:2), Ліхтенштейну (7:0) та Боснії і Герцеговини (1:1).