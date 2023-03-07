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До резерву увійшли 13 виконавців.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список із 26 гравців, викликаних на березневий збір для підготовки до фінального турніру Євро-2023 (U-21).

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро).

Захисники: Ростислав Лях, Віталій Роман, Роман Дідик (усі — Рух Львів), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Крістіан Біловар (АЕЛ, Кіпр), Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія).

Півзахисники: Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Володимир Бражко, Максим Хлань (обидва — Зоря Луганськ), Микола Михайленко (Олександрія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва — Шахтар Донецьк), Максим Брагару (Чорноморець Одеса).

Нападники: Богдан В’юнник (Грацер, Австрія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ), Микола Кухаревич (Гіберніан, Шотландія).

Також керманич синьо-жовтих визначив резерв збірної, до якого ввійшли 13 виконавців.

Воротар: Денис Твардовський (Шахтар Донецьк).

Польові гравці: Дмитро Капінус (Металіст 1925 Харків), Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Антон Боль, Максим Дячук, Назар Волошин, Владислав Супряга (усі — Динамо Київ), Мар’ян Фарина (Шахтар Донецьк), Андрій Булеза (Минай), Марко Сапуга (Рух Львів), Вікентій Волошин (Олександрія), Ельдар Кулієв (Зіра, Азербайджан), Максим Кучерявий (Фалкірк, Шотландія).

Молодіжна збірна України проведе два спаринги. 24 березня в Туреччині підопічні Руслана Ротаня зустрінуться з молодіжною збірною Данії. 27-го числа синьо-жовті на Апеннінах зіграють проти команди Італії. Місцем проведення зустрічі буде стадіон Оресте Гранніло в місті Реджо-ді-Калабрія.