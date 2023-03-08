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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 березня.

Завершилася 377 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Біля будівлі парламенту в Грузії зібралось близько 10 тисяч протестувальників. В хід пішли коктейлі Молотова. Грузини невдоволені законопроєктом про іноагентів.

- 7 березня в бою під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, "Да Вінчі". Воїн, який пішов боронити державу добровольцем ще в 2014 і всі 9 років давав відсіч окупантам. Воїн, який до останнього вигризав свободу з побратимами.

- Україна повернула з російського полону 130 військових. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них — 87 захисників Маріуполя, 71 з яких — із «Азовсталі». Також повернули 35 людей, взятих у полон в районі Бахмута та Соледара.

- Кабмін схвалив примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів залишається значною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Анискине, Дворічна і Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Табаївка та Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області, а також Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Федорівка та Ягідне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Диліївка, Торецьк, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Новокалинове, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них — Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Таврійське, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове і Кам’янське Запорізької області, Нікополь — Дніпропетровської, а також Шляхове, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Білозерка та Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Загалом, райони 30 населених пунктів.

В населеному пункті Стрілкове Геніческого району тимчасово зайнятої території Херсонської області, в місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної так званої “влади” змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати конституцію та законодавчі акти російської федерації, а також ворожу історію та літературу. Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн.

Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО “Бук-М1-2” та 3 райони зосередження живої сили противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні в бою загинув «Да Вінчі», герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну.

Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.

Уже понад девʼять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила.

Україна завжди памʼятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну.

67-ма бригадо, воїни, слава вашій хоробрості! Усі українці, хто бʼється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!