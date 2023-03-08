Другое

Колишній футболіст висловився щодо ситуації в країні.

У Грузії продовжуються масові акції протесту, які відбулися після внесення до парламенту законопроекту "Про агентів іноземного впливу".

Колишній футболіст збірної Грузії, Аяксу, Рейнджерс та інших клубів Шота Арвеладзе висловився на рахунок майбутнього країни.

"Наше майбутнє може бути лише європейським. З дня здобуття незалежності, добре це чи погано, ми змогли стати найкращою країною, але ми не повинні створювати собі проблеми на такому відповідальному етапі. Не дозволяється ставити знак питання щодо нашого вибору, не дозволяється його переглядати.

Ми не входимо до жодної Європи, ми її частина. Майже сторіччя тому радянський союз вважав Сандро Ахметелі, Михайла Джавахішвілі та інших великих грузинів агентами та шпигунами, правильної та патріотичної діяльності яких історія нарешті дала точну оцінку.

Жодний закон або уряд не можуть мати важелів, щоб очорнити людину як агента через іншу думку чи діяльність, ми залишили це в минулому. Закон спрямований на обмеження конкуренції, інакомислення та свободи", — сказав Арвеладзе у коментарі JAM News.