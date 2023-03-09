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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 березня.

Завершилася 378 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів Росії в Україні, зібраних спецслужбами США, оскільки побоюється створення прецеденту для притягнення до відповідальності в майбутньому американців — NYT.

- У Китаї пов'язують раптовий "мирний план" щодо війни РФ проти України із прогнозом китайських військових експертів про те, що війна закінчиться влітку 2023 року, і Росія матиме перевагу.

- Зеленський публічно підтримав протестувальників у Грузії, що виступають проти суперечливого законопроєкту про "іноагентів" другий день поспіль.

- Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив готовність Варшави передати Україні власні винищувачі МіГ-29 в межах міжнародної коаліції.

- Росія збільшує залежність від ядерної зброї через поразки в Україні — американська розвідка.

- Трамп заявив, що на місці Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну навіть ціною окупації додаткових українських територій.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Водночас, противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України.

Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Білопілля, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське — Сумської та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них – Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев’яківка, Дворічна та Западне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва — Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, і далі штурмує місто Бахмут. Також вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. За минулу добу, лише біля Оріхово-Василівки ворог здійснив понад 30 безуспішних атак. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Олександропіль, Кам’янка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Лише біля Мар’їнки ворог здійснив більш як 20 атак. Ворожих обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстріляв райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Затишшя, Чарівне, Павлівку, Приморське Запорізької області, а також Качкарівку, Милове, Зміївку, Іванівку, Херсон та Інженерне.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії.

Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху.

Ми хочемо бути в Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Слава всім, хто бʼється за побратимів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!