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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Перша частина других матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо перші команди, які здобули путівки до наступного раунду змагань.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Марк Кукурелья (Челсі) / 2 підкати та 10 повернень м’яча проти дортмундської Боруссії (2:0);

– Рафа Сілва (Бенфіка) / гол проти бельгійського Брюгге (5:1);

– Фікайо Томорі (Мілан) / 2 підкати та 8 повернень м’яча проти лондонського Тоттенгема (0:0);

– Томас Мюллер (Баварія) / найшвидший ривок у 31,4 км/год проти французького Парі Сен-Жермен (2:0).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.