Фанатам до вибору пропонується чотири результативних удари.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
23 лютого 2023, 11:35
Другий тиждень Ліги чемпіонів УЄФА в 2023 році залишився позаду, а вболівальники всього за два дні мали нагоду передивитись одразу чотири зустрічі команд найвищого ґатунку із різних країн.
Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж дванадцяти влучних пострілів, які завдали вісім команд-учасниць.
При цьому, найбільш результативною стала зустріч на Енфілді поміж англійським Ліверпулем та мадридським Реалом (2:5), тоді як мінімальна перемога зафіксована лише на Джузеппе Меацца.
Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:
– Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) / проти англійського Ліверпуля (5:2);
– Карім Бензема (Реал Мадрид) / проти англійського Ліверпуля (5:2);
– Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) / проти мадридського Реала (2:5);
– Джованні Ді Лоренцо (Наполі) / проти франкфуртського Айнтрахта (2:0).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.