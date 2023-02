Другий тиждень Ліги чемпіонів УЄФА в 2023 році залишився позаду, а вболівальники всього за два дні мали нагоду передивитись одразу чотири зустрічі команд найвищого ґатунку із різних країн.

Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж дванадцяти влучних пострілів, які завдали вісім команд-учасниць.

При цьому, найбільш результативною стала зустріч на Енфілді поміж англійським Ліверпулем та мадридським Реалом (2:5), тоді як мінімальна перемога зафіксована лише на Джузеппе Меацца.

Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:

– Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) / проти англійського Ліверпуля (5:2);

– Карім Бензема (Реал Мадрид) / проти англійського Ліверпуля (5:2);

– Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) / проти мадридського Реала (2:5);

– Джованні Ді Лоренцо (Наполі) / проти франкфуртського Айнтрахта (2:0).

