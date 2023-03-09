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Український нападник отримує суттєву суму.

Нападник Брюгге Роман Яремчук отримує у клубі 37 тисяч фунтів (майже 42 тисячі євро) на тиждень, повідомляє портал Salary Sport.

За рік сума складає понад два мільйони євро (2165000, якщо бути точніше). Це четвертий за величиною показник серед гравців.

Зазначимо, що більше отримують Сімон Міньйоле (71 тисяча фунтів на тиждень), Ганс Ванакен (70) та Дедрік Боята (49).

Нагадаємо, раніше повідомлялась, що стала відома зарплатня Андрія Ярмоленка в Аль Айні.