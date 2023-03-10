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Команда Мороза у другому матчі відбору зіграла невпевнено.

У рамках другого матчу кваліфікації до Євро-2023 юнацька збірна України U-17 зустрічалась із однолітками з Ірландії.

Перші 15 хвилин видались провальними для футболістів Юрія Мороза, адже Маркіян Бакус два рази витягнув шкіряного з сітки. Обидва рази нашого воротаря засмутив Мейсон Джек.

Вже у другому таймі, на 62 хвилині, все той же Мейсон оформив хет-трик. А на 74 хвилині гості залишились у меншості, що не допомогло нашій команді перевернути гру.

Україна U-17 ще має шанси посісти першу або другу сходинку, але для цього їм необхідно у третьому матчі перемогти Італію 13 березня. Зараз команда Мороза йде на третьому місці з 3 очками, пропустивши уперед Італію та Ірландію.

Україна U-17 - Ірландія U-17 0:3

Голи: Мейсон, 4, 12, 62

Україна U-17: Бакус — Бакай (Кайдалов, 64), Коробов, Захарченко, Дикий — Іщенко (Руснак, 64), Пашко, Білий (Осипенко, 64), Хан (Будко, 33), Калин — Пономаренко.

Ірландія U-17: Хілі — О'Салліван, Ешбі, Терлі, Харнетт — Кейр (Бабб, 77), Макендрю (Мур, 73), Макгарт, Разі (Акачукву, 68), Доерті (Оразі, 46) — Месон Джек (Окосун, 73).

Попередження: Кейр, Макендрю.

Вилучення: Терлі.