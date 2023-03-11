Завершилася 380 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги, – МЗС Фінляндії.

- Палата представників Бельгії визнала Голодомор геноцидом українців, – президент Зеленський.

- Японія надасть Україні близько $170 мільйонів на відбудову критичної інфраструктури, – пресслужба міністерства інфраструктури України.

- Польща почала встановлювати протитанкові укріплення на кордоні з Білоруссю, – міністр оборони Польщі.

- Прем'єр-міністр Фінляндії приїхала до Києва. Cанна Марін зустрілася з Зеленським. Вони вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

- Виробник деталей для танків Leopard 2 та Leclerc, розширює потужності та кількість робочих, – Bloomberg.

- Британія та Франція прагнуть надати ЗСУ вирішальну перевагу у війні, – прем'єр-міністр Британії. Британія та Франція будуть спільно тренувати українських морпіхів, – заява лідерів обох країн на спільній пресконференції.

- ОАЕ відправили Україні літак з гуманітарною допомогою в рамках програми підтримки на $100 мільйонів, – міністерство економіки України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація зберігає військову присутність на території республіки білорусь, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області. Протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії Єліне Чернігівської області; Середина-Буда і Атинське — Сумської та Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення. Обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області; Невське, Діброву і Червонопопівку на Луганщині, а також Роздолівку Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське — Запорізької, а також Михайлівка та Херсон.

У Рубіжному Луганської області, ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції.

На Донеччині збито ворожий літак Су-25.

Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 870 російських окупантів, знищили 7 танків, 6 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив 3 реактивних системи залпового вогню, 9 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини.

Наші потреби в боєприпасах і постачання. Сьогодні ж про забезпечення українських воїнів і загалом підтримку нашої держави в захисті від російської агресії говорив на міжнародних переговорах. Мав честь вручити мамі «Да Вінчі», Дмитра Коцюбайла, його Хрест бойових заслуг.

Сьогодні відбулося прощання з Дмитром. І я дякую всім, хто прийшов на церемонію прощання з «Да Вінчі». Усім, хто хотів би прийти, але зараз на фронті, у війську, у шпиталі. Це дуже важливо. Важливо, що Україна шанує своїх героїв і демонструє світові, які люди віддають своє життя за свободу нашого народу й усієї Європи. Вдячний кожному і кожній. Згадайте сьогодні Дмитра. Згадайте, будь ласка, усіх тих, кого забрала в нас ця війна – із 24 лютого, із 2014 року. Вічна памʼять героям".