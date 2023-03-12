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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 березня.

Завершилася 381 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Уряд Італії організовує конференцію 26 квітня для відновлення України за участю італійських компаній, – глава МЗС Італії.

- Данія розраховує передати Україні перші Leopard 1 протягом весни, — виконувач обов‘язків міністра оборони Данії.

- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський знову відвідав Бахмут і заявив, що його оборона необхідна для підготовки весняного контрнаступу української армії. "Необхідно виграти час для накопичення резервів і початку весняного контрнаступу, який уже не за горами", — сказав він.

- Починаючи з лютого близько 28 тисяч українців подали заявки на вступ до "Гвардії наступу", – міністр внутрішніх справ України.

- ПРО «Patriot» збиватиме авіацію РФ на великих відстанях та віджене її від наших кордонів, — речник командування Повітряних сил ЗСУ.

- Окупанти за добу втратили понад півтисячі солдатів у районі Бахмута, – речник східного угруповання військ ЗСУ Череватий.

- Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону рф у супроводі польських винищувачів, – віце-прем’єр Польщі Блащак.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом минулої доби противник завдав 29 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області. Також окупанти провели 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.

Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка, Єліне, Гай та Леонівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ходине та Атинське на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Спірне та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Невського і Кузьминого на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії — наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Залізнянське, Парасковіївка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали 19 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Озарянівка, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог вів обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них – Золота Балка, Качкарівка, Каїри, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Інгулець, Молодіжне, Інженерне та Херсон.

У окремих населених пунктах тимчасово зайнятої та окупованої території Донецької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. Так, зокрема, у Володимирівці повністю заборонено в’їзд громадянам без реєстрації. Встановлено блокпости, місцевим жителям заборонено пересування вулицями.

В населених пунктах Ясинувата, Жданівка, Харцизьк, Амвросіївка тимчасово зайнятої території Донецької області в місцевих окупаційних адміністраціях та будинках культури російська окупаційна так звана "влада” організувала вручення місцевим колаборантам партійних квитків російської політичної партії “єдина росія”.

Противник продовжує зазнавати втрат. В місті Бердянськ Запорізької області, в результаті вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами. Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділеннях розмістили 80 важкопоранених загарбників.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.