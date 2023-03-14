Другое

У півфіналі турніру між собою зіграють Рейнджерс та Селтік.

З 10 по 13 березня пройшли чвертьфінальні поєдинки Кубка Шотландії.

Сенсаційно до півфіналу національного кубка пробився Фалкірк, у якому виступає українець Максим Кучерявий. У чвертьфіналі він провів на полі 82 хвилини, а його команда виграла з рахунком 2:1 у Райта Роверса з другого дивізіону.

В решті матчів переможцями вийшли Селтік, Рейнджерс та Інвернесс.

У першому півфіналі зіграють два гранди Шотландії — Рейнджерс та Селтік, а у другому Фалкірк та Інвернесс. Матчі відбудуться 29 та 30 квітня.

Цього сезону Кучерявий провів 15 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.