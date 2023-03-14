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Не виключено, що 35-річний футболіст залишить європейський футбол.

Ліонель Мессі може перейти до чемпіонату Саудівської Аравії за дуже вигідної пропозиції, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, аргентинець може приєднатися до саудівського клубу, якщо зароблятиме більше, ніж Кріштіану Роналду.

Стверджується, що батько футболіста Хорхе Мессі вимагав від Аль-Хілаля виплатити Ліонелю 600 мільйонів євро за два роки. Роналду в Ан-Насрі заробляє 200 мільйонів євро за сезон.

У 22 матчах цього сезону Ліги 1 Мессі забив 13 м'ячів і віддав 13 результативних передач.