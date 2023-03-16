Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 980 російських загарбників, знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні був плідний міжнародний день для нашої держави, для нашого захисту. Відбулось чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – все це обговорювалось. Є рішення. Особливо зараз це важливо – коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись.

Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виключення. Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску.

Чим більше тиску буде, тим швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності і міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно.

Окупант має бути знищений. Дякую всім, хто це забезпечує! Слава кожному і кожній, хто зараз у бою! Слава всім, хто допомагає!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!