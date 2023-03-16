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Функціонер має намір покращити правила ФІФА.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розраховує оновити правила та регламенти організації.

"Ми маємо покращити правила та регламенти ФІФА.

Можливо, потрібно буде ввести стелю витрат на трансфери, потрібно подумати, як це зробити. Ми розглянемо це з усіма зацікавленими сторонами та подивимося, що можна зробити", — наводить слова Інфантіно Reuters.

Нагадаємо, що сьогодні Інфантіно було переобрано на посаду президента ФІФА до 2027 року.