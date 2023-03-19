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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 березня.

Завершилася 388 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Українські банки перевірятимуть клієнтів на зв'язки з рф для підвищення прозорості, — НБУ

- Зеленський підписав закон про компенсацію за пошкоджене в результаті бойових дій житло. Власники зруйнованого майна отримають цифрові житлові сертифікати з правом на компенсацію. Компенсації надаватимуть за зруйноване або пошкоджене майно з 24 лютого 2022 року.

- США відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорним морем, — Reuters.

- Прем’єр-міністр підтвердив зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень:

• Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета

• Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового

• Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна

• Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Крім того, нинішній віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров отримає посаду віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

- Росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами, — голова Донецької ОВА. Щонайменше 2 людини загинули і 5 поранено. Поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок.

- ЗСУ атакували 13 районів зосередження окупантів, а РФ намагається вести наступ на Донбасі, — Генштаб.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російська федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Не маючи бажаного результату на полі бою, російська федерація застосовує тактику терору проти цивільного населення. Здійснює обстріли міст та сіл, а також об’єктів критичної інфраструктури, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.

За добу противник завдав 5 ракетних ударів, 4 з них — по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається вірогідність ракетних ударів ворога по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка стала. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олексанрівка Чернігівської області; Харківка і Старікове — Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Діброва, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка — Луганської, а також Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Вчергове обстріляно місто Херсон.

Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат.

У Рубіжному Луганської області, місцева окупаційна так звана влада, примушує населення отримувати громадянство російської федерації. Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте, для працевлаштування необхідно мати паспорт громадянина російської федерації.

Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників.