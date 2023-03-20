Завершилася 388 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Експорт зерна приніс Україні 8,1 млрд доларів в 2022 році.

- Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Запорізькій області, — ОВА.

- Українські військові в Іспанії проходять навчання на ЗРК «SAMP/T», — Il Fatto Quotidiano.

- НАТО може направити до 300 тисяч військових до кордону з рф, — Politico.

- Німеччина заарештує путіна, якщо він з'явиться на території країни, — міністр юстиції ФРН.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 7 авіаційних ударів, здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти цинічно вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області. Також російська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури на Донеччині. Є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Клюси, Олександрівка Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине, Степок Сумської області; Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони, зокрема, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Херсон, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка та Дніпровське.

Так, в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області, посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням.

Також, російські окупанти продовжують чинити мародерство, відбираючи житло у мирних громадян України. Зокрема, в населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області, в сільській раді, за лобіювання сільського голови та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (тип уточнюється), 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс “Тор” та 2 райони зосередження окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави-зла. Ще один тиждень, коли щодня і щоночі російська армія обстрілювала українські міста і села, вбивала наших людей. Кам’янське Запорізької області; Берислав Херсонської області; Марганець Дніпропетровської області; Авдіївка, Краматорськ і Костянтинівка Донецької області; Костянтинівка Сумської області… І ще десятки-десятки українських міст і сіл, які зазнали ударів російських терористів за цей тиждень – один тиждень.

Мої співчуття усім, хто втратив рідних і близьких… За кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме. Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості.

Є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії, і це – поворотний момент. Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності. Відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину…

І, звичайно, – за кожен прояв дестабілізації світу, що стала наслідком російської агресії".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!