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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 березня.

Завершилася 390 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Прігожин написав Шойгу листа, де попросив його допомогти ПВК "Вагнера" не потрапити в оточення у Бахмуті.

- Україна отримала від Норвегії 8 танків Leopard 2 та допоміжні машини.

- США оголосили новий пакет допомоги Україні на $350 млн.

- Цього місяця Туреччина припинила транзит санкційних товарів до росії.

- Угорщина не братиме участі в спільній закупівлі ЄС боєприпасів для України на суму €2 млрд.

- Очільники МЗС країн ЄС досягли згоди щодо спільної ініціативи з постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів.

До нього увійдуть боєприпаси для HIMARS та бойових машин Bradley, ракети HARM, протитанкова зброя, річкові катери та інше обладнання.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та 4 ракетних удари, а також здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка та Попівка Сумської області; Кам’янська Слобода та Хрінівка Чернігівської області, а також Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка та Красне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вчергове артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Невське, Піщане, Білогорівка та Діброва на Луганщині, а також Спірне, Торське та Новоселівка Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут. Там тривають постійні позиційні бої. В той же час нашими захисниками було відбито атаки противника в районах Богданівки та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка та Нью- Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони низки населених пунктів. Серед них — Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка — Донецької, а також Дудчани, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка, Благовіщенське, Дніпровське, Білозерка та Берегове Херсонської області.

Продовжуючи зазнавати величезних втрат, російські загарбники облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення. Так, в населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії рф. Також, в населеному пункті Високе Запорізької області, окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди, протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував 4 медичних вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.



Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Маємо сьогодні кілька важливих рішень, передусім оборонних.



Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.



Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною.



Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг – 350 мільйонів доларів. Це ракети для «Хаймарсів», артилерійські та інші боєприпаси – усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів. Дякую Президенту Байдену, Конгресу й усім американцям!



Слава всім, хто захищає незалежність нашої держави!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!