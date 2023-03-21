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32-річний футболіст роздумує над таким варіантом.

Антуан Грізманн може закінчити кар'єру у збірній Франції, повідомляє Onze Mondial із посиланням на Le Figaro.

За інформацією джерела, 32-річний нападник розмірковує про своє майбутнє у національній команді.

Антуан залишився незадоволеним рішенням Дідьє Дешама призначити капітаном команди менш досвідченого Кіліана Мбаппе. Також на рішення Грізманна може вплинути відхід Уго Льоріса та Рафаеля Варана зі збірної, а також труднощі з поверненням Поля Погба до складу.

Зазначимо, що березневий збір може стати останнім для Грізманна у збірній Франції.