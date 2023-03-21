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39-річний футболіст повісив бутси на цвях.

Еммануель Адебайор оголосив про завершення кар'єри гравця у віці 39 років.

"Моя кар'єра професійного спортсмена була неймовірною подорожжю зі злетами та падіннями. Дякую моїм фанатам за те, що були поряд на кожному кроці.

Я дуже вдячний за все, і я натхненний тим, що має статися", – сказав Адебайор.

Адебайор розпочинав професійну кар'єру в Метці, звідки перейшов до Монако.

Пізніше він представляв такі клуби, як Арсенал, Манчестер Сіті, Реал, Тоттенгем, Крістал Пелас, Істанбул, Кайсеріспор та Олімпія Асунсьйон. Його останньою командою був тоголезький Семассі.

У складі збірної Того він провів 85 матчів та забив 32 голи.