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Цікава історія від гравця збірної Нідерландів, яка тоді програла у вирішальний момент.

Чемпіонат світу-2010 у ПАР запам’ятався не тільки колоритністю регіону, а й епічністю футбольних баталій, серед яких окрему увагу було варто приділити фінальній зустрічі поміж Іспанією та Нідерландами.

"Ораньє" тоді програли за лічені миттєвості до потенційного початку серії післяматчевих пенальті, а одна з головних зірок їхнього тогочасного складу, колишній футболіст Веслі Снейдер, і досі пригадує події після фінального свистка.

"У іспанців тоді деякі футболісти були взагалі розслаблені, бо знали, що в них зібрана просто відмінна команда. Але все ж таки програти ту зустріч за три хвилини до пенальті було дуже важким ударом.

Після того я пам’ятаю тільки Серхіо Рамоса, бо він, коли решта команда святкувала перемогу, прийшов до мене в роздягальню, сів до мене на підлогу й випив зі мною пива.

Ми так і просиділи разом десь хвилин 45, і я цього ніколи не забуду.

Ми тоді, напевно, поговорили про все, що тільки можливо, тому що він розумів, наскільки мені сумно. Якщо ви запитаєте про мої враження від того чемпіонату світу, то це буде перше, про що я вам розповім.

Коли я побачив його два тижні тому на церемонії The Best, він постійно нагадував мені про цей момент. Стоїть, дивиться на свій палець на нозі, яким тоді відбив мій удар, а я все ще нічого не можу сказати у відповідь, бо дуже болить", — заявив нідерландський екс-футболіст.

Нагадаємо, що Рамос та Снейдер із 2007 по 2009 рік, разом із Ар’єном Роббеном, грали в складі мадридського Реала.