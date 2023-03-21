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Українець ніяк не може знайти свою гру останнім часом.

Експерт з бельгійського футболу та місцевий коментатор Філіп Йос прокоментував невдалий період форварда Брюгге та збірної України Романа Яремчука.

"Нещодавно Роман Яремчук втратив 100-відcоткову нагоду відзначитись голом. Щось відбувається з його ногами, і це видно.

Я починаю думати, що історія Яремчука нагадує історію Джанні Бруно. Віддайте його у Мехелен, і він заб'є 20 голів. У цьому я впевнений на сто відсотків.

З цим футболом, з командою, яка переживає важкі часи... Я думаю, що ця атмосфера з'їдає Яремчука, але якось так...", — сказав Йос у коментарі Belgiumsoccer.

У сезоні-2022/23 на рахунку 27-річного українця 2 голи та 2 асисти у 24 поєдинках за Брюгге в усіх змаганнях.