Українець ніяк не може знайти свою гру останнім часом.
Роман Яремчук, фото ФК Брюгге
21 березня 2023, 20:23
Експерт з бельгійського футболу та місцевий коментатор Філіп Йос прокоментував невдалий період форварда Брюгге та збірної України Романа Яремчука.
"Нещодавно Роман Яремчук втратив 100-відcоткову нагоду відзначитись голом. Щось відбувається з його ногами, і це видно.
Я починаю думати, що історія Яремчука нагадує історію Джанні Бруно. Віддайте його у Мехелен, і він заб'є 20 голів. У цьому я впевнений на сто відсотків.
З цим футболом, з командою, яка переживає важкі часи... Я думаю, що ця атмосфера з'їдає Яремчука, але якось так...", — сказав Йос у коментарі Belgiumsoccer.
У сезоні-2022/23 на рахунку 27-річного українця 2 голи та 2 асисти у 24 поєдинках за Брюгге в усіх змаганнях.