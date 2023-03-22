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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 березня.

Завершилася 391 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Ввечері над Одещиною Сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

США вирішили передати Україні стару версію танків Abrams M1A1. Раніше Пентагон мав відправити до України нову версію танків Abrams, втім ця поставка може зайняти рік чи два. Передача старих танків пройде швидше, адже їх братимуть із запасів.

Верховна Рада ухвалила закон про заборону пропаганди російської імперської політики та заборону географічних назв, пов'язаних з рф.

Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Такі снаряди ефективні для ураження сучасних танків та бронетехніки ворога. Верховна Рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. При цьому він залишиться міністром цифрової трансформації України. Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації щодо походження коронавірусу.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російська федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює житлові квартали, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За добу противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Існує загроза завдання ворогом ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру республіки білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка та Попівка Сумської області; Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке Вовчанськ та Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське, Білогорівка, Верхньокам’янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Невське і Білогорівка — Луганської області, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте втрачає наступальний потенціал. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки окупантів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ласточкине, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка та місто Херсон.

Російська федерація не відмовляється від загарбницької війни, не зважаючи на численні жертви. Постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили. Так, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року.

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!



Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни – боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні.

Були й інші такі кроки. Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині.

Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста.

Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за Україну! Слава кожному і кожній, хто бʼється за Україну під Бахмутом, під Авдіївкою, під Вугледаром і в усіх інших гарячих точках передової! Слава нашим героям!".

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Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!