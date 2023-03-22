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Справжній професіонал та один із найкращих плеймекерів сучасного футболу повісив бутси на цвях.

Іменитий атакуючий півзахисник Месут Озіл прийняв рішення завершити професійну футбольну кар'єру та повісити бутси на цвях у віці 34 років.

Німецький плеймейкер турецького походження опублікував у своїх соціальних мережах прощальний лист, подякувавши своїм колишнім клубам за захоплюючий кар'єрний шлях.

За свою тривалу кар'єру Озіл виступав на клубному рівні за лондонський Арсенал, мадридський Реал, німецькі Вердер та Шальке 04, а також турецькі Бешикташ та Фенербахче. Всього на його рахунку 645 матчів, 114 голів та 222 результативні передачі.

На міжнародному рівні Месут захищав кольори національної збірної Німеччини, за яку він встиг зіграти 92 поєдинки, забити 23 голи та віддати 40 асистів.

Щодо трофеїв, то Озіл зміг виграти Ла Лігу (1), Кубок Англії (4), Кубок Іспанії (1), Кубок Німеччини (1), Суперкубок Іспанії (1), Суперкубок Англії (1) та молодіжний чемпіонат Європи у 2009 році. Головне досягнення зіркового плеймейкера – перемога на чемпіонаті світу у 2014 році.

Серед індивідуальних досягнень Месута Озіла визнавали найкращим гравцем року в Німеччині за підсумками сезону-2014/15. Також він ставав найкращим асистентом Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА, чемпіонату світу-2010, Євро-2012, АПЛ, Ла Ліги та Бундесліги, а також тричі включався до символічної збірної року за версією УЄФА.