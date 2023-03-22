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Команду може очікувати стабільний прогрес.

Власники Вулвергемптона з Китаю планують купити Остенде, що виступає у чемпіонаті Бельгії — пише ресурс HLN be.

Команда має суттєві фінансові проблеми, ризикує втратити деяких основних гравців.

Зі свого боку холдінг Фосун хоче закріпитися в Європі та створити мережу клубів. Бельгійська ліга розглядається як місце, де може розвиватися талант і де, на відміну від Англії, існує менше обмежень для футболістів іноземного походження.

Раніше, у 2019 році, китайські представники мали певний зв'язок із командою третього іспанського дивізіону FC Jumilla, але той клуб збанкрутував.

Втім, є також й інші кандидати, наприклад, нещодавно були чутки про інтерес з боку людей, що володіють долею у Борнмуті.