Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 березня.

Завершилася 392 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який хоче допустити білорусів і росіян до спортивних змагань, заявив, що "МОК не може бути арбітром у глобальних політичних суперечках".

- Боєприпаси зі збідненим ураном є звичайним типом боєприпасів, які й близько не становлять ядерної загрози а заяви РФ про них як крок до ескалації — безпідставні, заявив представник Білого дому з нацбезпеки Кірбі.

- Іспанія оголосила про приєднання до схваленої ініціативи ЄС із закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України протягом року.

- Генсек НАТО Столтенберг не виключив, що союзники зважаться на надсилання Україні західних винищувачів.

- Росія планує частіше атакувати українську логістику та об’єкти, які необхідні для успішних бойових дій Сил оборони — зруйнувати українську енергосистему протягом зими Кремлю так і не вдалося, заявив заступник начальника ГУР Скібіцький.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Вище керівництво республіки білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації, надає свою інфраструктуру для підготовки підрозділів противника. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом минулої доби здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Попівка на Сумщині та Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка — Луганської, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивали численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди – успіху не мав. Майже 20 невдалих спроб наступу було здійснено ворогом в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Ласточкине, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське — Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар'ївка та Антонівка.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"На Донбасі, на Харківщині, усюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного – нашої перемоги. І ми її забезпечимо – українську перемогу. В усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є і надія. Це відчувається. Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону.

Ми обовʼязково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах... Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину... Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі субʼєкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт – це найкраще, що може з ним статися.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну і людей! Дякую всім, хто допомагає щодня".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!