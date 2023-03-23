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Форвард ПСЖ переговорив із нападником Атлетіко.

Кіліан Мбаппе, який став капітаном збірної Франції, переговорив з Антуаном Грізманном, який був незадоволений ситуацією, що склалася, повідомляє RMC.

За інформацією джерела, 24-річний футболіст був готовий віддати пов'язку гравцеві Атлетіко, знаючи, що він розчарований тим, що Дешам не вибрав його новим капітаном збірної. Мбаппе хотів уникнути будь-якого дискомфорту та заспокоїти ситуацію.

Кіліан дав своєму товаришеві зрозуміти, що розуміє його розчарування. Мбаппе зазначив, що не має наміру монополізувати лідерство в команді.

Зазначається, що обидва футболісти не мають наміру змінювати своє ставлення до національної команди, а у відносинах між ними немає жодної напруженості.