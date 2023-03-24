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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 23 березня.

Завершилася 393 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Над Одещиною збили дві керовані авіаційні ракети Х-59, які росіяни випустили з акваторії Чорного моря.

Через невдачі Пригожин нібито готується "згорнути" діяльність ПВК "Вагнер" в Україні та знову зосередитися на Африці. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

НАЗК внесло Raiffeisen Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Угорщина не буде арештовувати путіна, якщо він туди приїде. Про це заявив голова офісу Віктора Орбана. За його словами, для цього немає законних підстав. Фінляндія передає Україні 3 танки Leopard 2 в рамках 14-го пакету військової допомоги. Перші чотири винищувачі МіГ-29 вже передані Україні. Решта 9 винищувачів надійдуть в Україну протягом найближчих тижнів. В Україні відкриють представництво Міжнародного кримінального суду. Парламент Ісландії визнав (https://www.mbl.is/frettir/) Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 2 авіаційних та 2 ракетних ударів, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Водночас, противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, зс рф тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басівка та Волфине Сумської області; Архипівка та Клюси Чернігівської області, а також Глибоке, Землянки, Комісарове, Вільхуватка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Крейдянка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник також зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Піщане та Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам’янське, Сіверськ та Колодязі Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Міньківка, Оріхоро-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Залізне та Нью Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне на Донеччині. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Бердичі, Ласточкине, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка — Донецької, а також Веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Новотягинка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське та Кізомис та Херсон.

Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

Також, в низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Повернувся з Херсонщини – мій день був присвячений передусім цій нашій області.

Безпекова ситуація – наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо і не забудемо.

Я вдячний усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла. Усім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, усім, хто допомагає нашим воїнам.

Дорогою в потязі нашої «Укрзалізниці» (до речі, дякую всій команді нашої міцної залізниці) онлайн узяв участь у засіданні Європейської ради, яке відбулось у Брюсселі за участі лідерів усіх держав ЄС і пана Президента Євроради Шарля Мішеля.

Відзначив сильні кроки партнерів. Та відзначив речі, які поки що, на жаль, не дають нам змоги прискорити звільнення територій, не дають змоги прискорити завершення війни.

Упевнений, партнери почули позицію України.

Слава всім, хто зараз у бою за свободу! Слава кожному і кожній, хто захищає нашу Херсонщину, Миколаївщину, Одещину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Донбас, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину та всю Україну!

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!