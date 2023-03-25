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Матьє розповів про життя після завершення професійної футбольної кар'єри.

Матьє Фламіні розповів про діяльність після завершення футбольної кар'єри.

Колишній опорник "канонірів" і Мілана є співзасновником GF Biochemicals, однієї з провідних світових компаній у створенні екологічнішого майбутнього.

Фламіні пройшов шлях від запобігання цілям до зупинки нафти, допомагаючи своїй компанії стати першою, хто масово виробляє левулінову кислоту, стійку альтернативу продуктам на основі нафти.

"Мої вчителі, мабуть, здивовані", — нещодавно сказав він LesEchos. "Перейшовши в Арсенал у 19 років, тепер я розмовляю англійською та французькою, і керую біохімічною компанією!"

Єдина річ, яка не змінилася у Фламіні, це енергія та наполегливість.

Зараз генеральний директор GF Biochemicals співпрацює з колишнім одноклубником по Арсеналу Месутом Месутом Озілом, щоб запустити Unity Performance Lab.

Це цифровий простір для здоров’я, фітнесу та способу життя, який поєднує в собі рекомендації щодо продуктивності та самопочуття, засновані на фактичних даних, із експертними порадами елітних спортсменів, тренерів і науковців.

"Я гіперактивний. Мені важко сидіти нерухомо під час конференц-дзвінків.

Часто я вимикаю камеру і йду. Я не тільки хочу, але й маю витрачати себе. Я тренуюся мінімум п'ять разів на тиждень. Якщо ви шукатимете мене після сьомої вечора, ви, ймовірно, знайдете мене бігаючим в Гайд-парку в Лондоні, де я живу, чи під час занять йогою.

Це дозволяє мені відключитися інтелектуально. На роботі я оточений надзвичайно гострими докторами наук, я багато вчуся, але розвиваюся поза зоною комфорту.

У мене була можливість зробити досить довгу кар'єру в Марселі, Арсеналі, Мілані. Але за п’ятнадцять років не було дня, щоб я не прокидався без болю, фізичного чи душевного.

Як у спорті високого рівня, коли ти маєш виступати на полі перед 60 000 глядачів, ти маєш поглинати величезний тиск. Або ви вкладаєтеся на 200 відсотків, або зникаєте".

Forbes нещодавно оцінив його статки в 10,8 мільярда доларів, що зробило його одним із найбагатших футболістів в історії, хоча він наполягає, що повідомлення про статус мільярдера не відповідають дійсності.