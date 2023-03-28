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Команда українського вінгера вийшла у плей-оф національної першості.

Туран у матчі групового етапу Кубка Казахстану обіграв Хан-Тенгрі з рахунком 4:3.

Один із голів Турана у цьому матчі забив український вінгер Віталій Балашов, який відзначився результативним ударом на 25 хвилині зустрічі.

За підсумками групової стадії турніру Туран набрав максимальні дев'ять очок та з першого місця вийшов у плей-оф Кубка Казахстану.

Нинішнього сезону Балашов провів два поєдинки, в яких забив два м'ячі, відігравши на полі 111 хвилин.