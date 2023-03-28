Команда українського вінгера вийшла у плей-оф національної першості.
Віталій Балашов, instagram
28 березня 2023, 07:47
Туран у матчі групового етапу Кубка Казахстану обіграв Хан-Тенгрі з рахунком 4:3.
Один із голів Турана у цьому матчі забив український вінгер Віталій Балашов, який відзначився результативним ударом на 25 хвилині зустрічі.
За підсумками групової стадії турніру Туран набрав максимальні дев'ять очок та з першого місця вийшов у плей-оф Кубка Казахстану.
Нинішнього сезону Балашов провів два поєдинки, в яких забив два м'ячі, відігравши на полі 111 хвилин.