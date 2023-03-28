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Для 35-річного форварда це 12 клуб у професійній кар'єрі.

Колишній нападник донецького Шахтаря Марсело Морено підписав контракт із Індепендьєнте дель Вальє. Про це повідомляє прес-служба еквадорського клубу.

Деталі угоди із 35-річним болівійцем не розголошуються. Він був підписаний як вільний агент.

Зазначимо, що Індепендьєнте минулого сезону виграв Кубок країни, а 2021 року став чемпіоном Еквадору.

Останнім клубом Морено був парагвайський Серро Портеньйо, за який він провів 45 матчів, забивши сім голів.

Нагадаємо, раніше Морено виступав за Шахтар, за який відіграв 46 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав одну результативну передачу.